LIVE Sci alpino | Gigante Sestriere 2022 in DIRETTA | Marta Bassino trionfa ed è leader della classifica di specialità! Brignone quarta | novità Zenere!

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: LA VITTORIA DILA CRONACAGARA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO? IL MONTEPREMI 14:46 Ladelfemminile termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 14:44 Dopo questa spettacolare giornata al, è tempo di pensare a domani, quando nella stessa località andrà in scena lo slalom speciale. Festa italiana con, che oggi ha vinto la gara sui tratti semplici, pianeggianti. Se la cuneese migliora anche su questi passaggi, fa davvero paura a tutte. 14:42 La Coppa del Mondo generale vede rimanere al comando Mikaela ...

13 Noeckler (ITA) 33 4 36 Salvadori (ITA) 1'06' 39 Ventura (ITA) 1'12 9 53 Mocellini (ITA) 1'44 1 13:18 1'44 1 di ritardo per Simone Mocellini, 53° e dunque appena fuori dai punti.13.37 Si chiude qui il gigante della Val d'Isere con l'ennesima prova di forza di Marco Odermatt. Podio per un ottimo Manuel Feller e un rimontante Zan Kranjec. Bene Filippo Della Vite, 12° e miglior ...SCI ALPINO - Segui la DIRETTA SCRITTA del gigante maschile di Val d'Isere e del gigante femminile in scena a Sestriere. Riflettori puntati sul campione Marco Od ...La diretta testuale del gigante maschile della Val d'Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.