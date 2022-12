LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 2-1 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | umbri in fuga nel quarto set | 12-7

Leggi su oasport

24-19 La free ball di Guilherme 24-18 Errore al servizio24-17 Errore al servizio23-17 Errore23-16 Errore al servizio23-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cardenaaaaaaaaaaaaaas 22-15 Aceeeeeeeeeeeeee Cardenaaaaaaaaaaaaas 21-15 Mano out di Herrera da zona 2 20-15 Primo tempo Cledenilson 20-14 Primo tempo Solè 19-14 Errore al servizio19-13 Solè alza per Giannelli che con mano out la mette a terra da zona 2 18-13 Out l'attacco di Semeniuk da zona 4 18-12 Aceeeeeeeeeeeeeee Flaviooooooooooooooooooo 17-12 Mano out Flavio in primo tempo Si è fatto male Plotnytskyi, speriamo non sia nulla di grave. Entra Leon 16-12 Mano out Oppenkoski da zona 2 16-11 Giannelli vincente di seconda intenzione 15-11 Errore al ...