LIVE Pattinaggio di figura | Finale Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | Guignard-Fabbri sicuri del podio! Attesa per gli avversari

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DIARTISTICO DALLE 13.30 20:31 Attenti, precisi, sulla musica, originali. Chock-Bates sono rinati, ormai è ufficiale. Gilles-Poirier sono avvisati. 20:29 Schizzano in alto i GOE degli statunitensi, che guadagnano anchello 3 nella sequenza di passi, elemento che sposta gli equilibri. Poi si lanciano in un sollevamento combinato meraviglioso ed originalissimo che sfiora i 4.00 solo nel grado di esecuzione 20:27 Ora vediamo la risposta di Chock-Bates, secondi con pochi centesimi di vantaggio rispetto agli azzurri. Propongono “Souffrance/Les Tectoniques” 20:25ottengono nel segmento 122.29 (66.57, 55.72) per 208.84, il che significo TERZO POSTO ...