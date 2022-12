LIVE Pattinaggio di figura | Finale Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DIARTISTICO DALLE 13.30 19:49 Il primo elemento è una buona sequenza di passi in parallelo, dillo 3 in prima chiamata. Poi un’affascinante curve lift (llo 3) che precede la sequenza di twizzles (llo 4 per entrambi) 19:46 Sicon Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, al momento sesti. La loro musica è “Requiem-Sofia”. Si tratta di un programma molto particolare. 19:44 Una particolarità. Le tre coppie sul ghiaccio in questo momento fanno tutte parte dell’Accademia di Montrèal, scuola di cui fanno parte anche Chock-Bates che vedremo successivamente. 19:40 SI PARTE CON IL WARM UP! Sul ghiaccio le prime tre coppie: Hawayek-Baker, ...