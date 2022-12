LIVE Marocco-Portogallo | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante sognano un nuovo colpaccio dalle 16 00 Probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-FRANCIA DEIDI20.00 Buongiorno e benvenuti allatestuale di, match valido per i quarti di finale deididi Qatar. Icercano unsfidando, a questo punto del torneo, dove in palio c’è un pass per le semifinali, già raggiunte da Croazia e Argentina, i lusitani di un Cristiano Ronaldo che non si sa se farà parte della partita. L’organizzazione degli africani contro il talento smisurato dei portoghesi: chi la ...