LIVE – Marocco-Portogallo 1-0 | quarti di finale Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ladi, match valido per idideidi. La formazione di Regragui è reduce dalla grande vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, mentre i portoghesi arrivano dal netto successo con la Svizzera. Appuntamento all’Al Thumama Stadium di Doha alle ore 16. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE DIFFIDATIDIFFIDATIIL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (41? En-Nesyri) 41? IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL VANTAGGIO DEL ...

All'Al Thumama Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali trae Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Thumama Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...La festa deldopo il rigore decisivo di Hakimi contro la Spagna © LaPresseLa squadra guidata dal commissario tecnico Walid Regragui è la vera e propria sorpresa di questa manifestazione ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...Il secondo giorno dei quarti di finale di Qatar 2022 inizia con Marocco-Portogallo. I lusitani hanno vinto l'ultima sfida contro la Svizzera per 6-1. Prestazione dilagante, con ...