LIVE Marocco-Portogallo 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si entra negli ultimi venti minuti di gara Africani ancora avanti

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-FRANCIA DEIDIDALLE 20.00 CLICCA QUI PER LE PAGELLEDI73? Corner per ilcausato da una nuova avanzata di Dalot. 71? Un corner corto che non viene sfruttato dal: Bernardo Silva non arriva a impattare il pallone all’altezza del dischetto del rigore. 70? Subito Leao che va via: Dari lo stende, con le cattive. Viene ammonito. 69? Doppio cambio nelno Leao e Vitinha, escono Otavio e Goncalo Ramos. 68? Cross di Bruno Fernandes per Cristiano Ronaldo. Bounou chiama palla, la fa sua. 65? Doppio cambio per il ...