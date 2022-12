LIVE Marocco-Portogallo 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i lusitani si affidano a Cristiano Ronaldo e Cancelo per provare a pareggiare

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-FRANCIA DEIDIDALLE 20.00 CLICCA QUI PER LE PAGELLEDI62? Attiyat Allah chiude su Dalot conquistando un ottimo fallo di fondo. 60? Scocca l’ora di gioco. 58? OCCASIONECON GONCALO RAMOS! Il lusitano si divora un gol di testa incredibile: tutto solo nel cuore dell’area di rigore non centra la porta. 57? Saiss è addirittura costretto a uscire in barella. 57? Cambio nel: entra Dari per capitan Saiss, che non ce la fa a causa di un problema fisico. 56? Boufal scatenato: ripartenza, dribbling e palla in verticale. Sponda di En Nesyri per Ounahi: palla alta. 55? Cross di ...