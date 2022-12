LIVE Marocco-Portogallo 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | dieci minuti al novantesimo Il Marocco ci crede

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-FRANCIA DEIDIDALLE 20.00 CLICCA QUI PER LE PAGELLEDI84? Tentativo di Bruno Fernandes di creare uno schema su punizione: Ounahi legge il tentativo impossessandosi del pallone e subendo fallo. 83? Ancora Bounou ad allontanare. 82? PARATONA DI BOUNOU! Combinazione fra Ronaldo e Joao Felix, con quest’ultimo che ci prova a giro ma in maniera potente: l’estremo difensore mette in angolo. 80? Due cambi pesanti per il: escono Ziyech e Boufal, entrano al loro posto Aboukhlal e Jabrane. 77? Ziyech e Dalot a terra con problemi fisici. Il contropiede del ...

