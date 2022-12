LIVE Marocco-Portogallo 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si comincia! Squadre a caccia del gol del vantaggio

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-FRANCIA DEIDIDALLE 20.00 CLICCA QUI PER LE PAGELLEDI2?in rosso,in bianco. SI PARTE!D’INIZIO AFFIDATO AL. 15.57 Ancora pochi minuti e si va. 15.55in campo a breve il momento degli inni nazionali. 15.50 Lesono negli spogliatoi per ripassare gli ultimi dettami tecnico-tattici. 15.45 Un quarto d’ora ald’inizio. 15.40 Chi la spunterà? La tensione sale all’Al Thumama Stadium di Doha. 15.35in campo per il ...