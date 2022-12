LIVE Marocco-Portogallo 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | partita bloccata I lusitani provano a scardinare il fortino marocchino

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-FRANCIA DEIDIDALLE 20.00 CLICCA QUI PER LE PAGELLEDI19? Ziyech ci prova dalla distanza: palla fuori, ma il talentol’ha fatto per mettersi in ritmo. 16? Il pallone staziona nella zona centrale del campo. 13? Tentativo di forcing delscaturito da una palla inattiva, ilgestisce il pericolo guadagnando fallo di fondo. 10? Se ne vanno i primi seicento secondi, ilprova a uscire dal proprio guscio prendendo coraggio. 7? Ilsuperato lo spavento si ripiazza nel suo classico assetto difensivo. 4? ...

All'Al Thumama Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali trae Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Thumama Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En - Nesyri, Boufal. Ct. Regragui PORTOGALLO (4 - 3 - 3): Diogo Costa; ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...Il secondo giorno dei quarti di finale di Qatar 2022 inizia con Marocco-Portogallo. I lusitani hanno vinto l'ultima sfida contro la Svizzera per 6-1. Prestazione dilagante, con ...