LIVE Inghilterra-Francia | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | probabili formazioni | streaming I Leoni fermeranno Mbappè dalle 20 00?

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-PORTOGALLO DEIDI16.00 Buonasera e benvenuti allatestuale di, Mondiale Qatar, Foden e Mbappé alla sfida dei giovani fenomeni.che proviene dalla grande vittoria contro Senegal. Per quanto riguarda la formazione, Pickford sarà il portiere. Walker a destra e Shaw a sinistra. Centrali Stones e Maguire. Mediana con Henderson, Rice e Bellingham. Attacco con Foden, Kane e Rashford.che invece grazie a Mbappé vive un momento straordinario. In porta Lloris, difesa a quattro con Pavard, Varane, Upamecano e Theo ...