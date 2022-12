LIVE – Fiorentina-Borussia Dortmund 2-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Alle 13:30 di sabato 10 dicembre, alla Superbet Arena, lasfiderà ilin occasione del triangolaredell’International Cup. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Gli uomini di Italiano sono pronti ad entrare in campo. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-0 46? –pericolosa su azione da corner! Ikonè non arriva sul secondo palo 42? – Punizionecalciata da Malen: palla molto alta 39? – RADDOPPIOCON BONAVENTURA! L’ex Milan ...