LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2022 in DIRETTA | Italia outsider Norvegia | Germania e Francia per il successo

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29: Le altre due squadre che possono giocarsi sulla carta la vittoria con i norvegesi sono la, che ancora non sembra essere al meglio della condizione, e lache si è presa qualche soddisfazione in questo primo scorcio di stagione 13.26: Lagode dei favori del pronostico, vista soprattutto la forma esibita da Johannes Boe, autentico mattatore in questo inizio di stagionale. 13.23: Sulle nevi austriache andrà in scena la prova a squadre e non sarà semplice per gli atleti condensare la precisione nelle serie di tiro con le frazioni di fondo. 13.20: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alladelladi...