LIVE – Biathlon | staffetta maschile Hochfilzen 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 10 dicembre 2022) Latestuale delladi, seconda tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Partirà Didier Bionaz in prima frazione, seguito da Tommaso Giacomel, David Zingerle e Daniele Faunerà, che ha esordito ieri in Coppa del Mondo. Appuntamento a partire dalle ore 13.40. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 15.10- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questatestuale! 15.05- Questa la classifica finale: 1. NORVEGIA 1:18:02 2. SVEZIA +20.0 3. GERMANIA +28.6 4. FRANCIA +51.5 5. FINLANDIA +2.00.7 6. SVIZZERA +2:28.6 7. AUSTRIA +2:32.2 8. ...

OA Sport

12.04: La francese già prima in classifica in Coppa del Mondo Simon vince l'inseguimento di Hochfilzen, secondo posto per la norvegese Tandrevold, terza piazza per la ceca Davidova 12.03: Qualche ...... seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Partirà Didier Bionaz in prima frazione,... SEGUI ILLa francese Julia Simon ha vinto la gara a l'inseguimento di Hochfilzen, seconda prova della coppa del mondo femminile di biathlon prevista in questo fine settimana bella località austriaca. (ANSA) ...La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro ...