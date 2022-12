Lite tra migranti a Napoli | ucciso ragazzo marocchino | arrestato 28enne

... che sono arrivati e hanno cercato di calmare Ilaria, che non riesce a darsi pace per quanto avvenuto lo scorso 4 dicembre: secondo le indagini,il camionista e Alessia ci sarebbe stata una, ...I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Poggioreale sono intervenuti per la segnalazione di unadue extracomunitari in piazza Duca degli Abruzzi e, giunti sul ...Acceso battibecco tra la Pulce e Wout Weghorst al termine del quarto di finale vinto dall'Argentina ai calci di rigore ...Eseguito un fermo per l'omicidio di un marocchino ucciso a coltellate a Napoli. Si tratta di un 28enne gambiano, indiziato di delitto per omicidio aggravato e resistenza aggravata, che ...