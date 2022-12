L’inferno dentro al paradiso | decimo singolo dei Fake

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo essere approdati in sfida ad AMICI a novembre 2021, aver vinto il “Christmas Contest” e fatto parte del cast al Concerto di Natale 2021, evento in prima serata su Canale 5, ecco “al” (Edizioni Principio), ildei, nota band milanese (che vanta quasi 1 milione di stream) composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia. La band: Oggi nello “spettacolo” della vita, sembra che i fari siano puntati solo su ciò che non va, su ciò che è negativo ed ovviamente ci dimentichiamo delle cose belle. Questo brano parla proprio di questo. Anche se la nostra testa andrà verso le paure, avremo sempre la certezza che chi ci fa stare bene è il vero paradi-so. Autori e compositori di questo nuovosono sempre i ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

Herrera, Solè e Plotnytskyi. Si parte in un ambiente ... Si parte in un ambiente incandescente con'ace di Plotnytskyi (2 - 1). Si torna in campo nell'del palasport di Betim. Perugia ...Herrera, Solè e Plotnytskyi. Si parte in un ambiente ... Si parte in un ambiente incandescente con'ace di Plotnytskyi (2 - 1). Si torna in campo nell'del palasport di Betim. Perugia ... Tornano I FAKE con il nuovo singolo “L'inferno dentro al paradiso” – MEI – Meeting degli Indipendenti