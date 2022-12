Liliana Resinovich ultime notizie | un anno di misteri e la decisione della procura

La 63enne trovata morta in un parco il 5 gennaio sparì da casa la mattina del 14 dicembre. L'ultima testimone a vederla viva: 'Ecco cosa ricordo di quel ...A un anno dalla scomparsa diè molto probabile che la procura di Trieste stia per concludere le indagini: erano stati aperti due fascicoli, uno per suicidio e l'altro per sequestro di persona . Ma appare molto ...La 63enne trovata morta in un parco il 5 gennaio sparì da casa la mattina del 14 dicembre. L'ultima testimone a vederla viva: "Ecco cosa ricordo di quel giorno" ...Sterpin è stato riascoltato in procura: è possibile che si stiano chiudendo le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, e che si vada verso l'archiviazione ...