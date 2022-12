Liceo Cavour occupato | si ferma un' altra scuola di Roma

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sedici istituti superiori occupati adall'inizio dell'anno scolastico. "Preso" stamane anche ildi via delle Carine. "Oltre che opposizione, questa nostra occupazione si impegna a 'costruire'. Costruire bellezza e consapevolezza attraverso le nostre idee, le nostre ragioni e la nostra visione del mondo e di società", rivendicano gli studenti dissidenti delladella Capitale che sorge davanti al Colosseo. "È l'unico modo per farci ascoltare", afno.

Fanpage.it

E' stata trovata questa mattina Giulia Frasca, la 17enne di, in provincia di Torino, scomparsa ieri pomeriggio, mercoledì 7 dicembre. L'ultima volta la ragazzina, studentessa dellinguistico Porporato a Pinerolo, era stata vista alla stazione di ...Recentemente il caso deldi Roma (dove un professore si è rifiutato di applicare il regolamento alias continuando a riferirsi a uno studente trans con il suo dead name ) mette in mostra ... Occupato anche il liceo Cavour a Roma, gli studenti: Così rispondiamo alle politiche del Governo Sedici istituti superiori occupati a Roma dall'inizio dell'anno scolastico. "Preso" stamane anche il Liceo Cavour di via delle ...Una ragazza 16enne è scomparsa a Cavour alle 17 del 7 dicembre 2022: le forze dell'ordine alla ricerca della giovane.