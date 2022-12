(Di sabato 10 dicembre 2022) «Questo quadro raffigura un bambino che, alla finestra della sua stanzetta, guardava i colli Euganei. Guardava e cominciava a disegnare». Quel bambino si chiamava Gaetano Pesce e l’opera si intitola Este, il Comune in provincia di Padova dove l’artista ha vissuto fino ai quindici anni. È questa una delle dodici “pelli industriali” – realizzate dal designer e architetto dal 1995 a oggi – in mostra alla Galleria Luisa delle Piane fino al 1 aprile. Un’esibizione che non è facile raccontare: le fotografie non possono rendere l’impatto visivo regalato da questi maxi-fogli dipoliuretanica che riportano parole, figure geometriche, linee, macchie di colore (due gli autoritratti) e narrano storie diverse, fatte dicolorata. Le pelli arrivano a Milano a circa trent’anni dal loro debutto, anche allora per l’impegno di Luisa delle Piane che le ...

Linkiesta.it

Sono stato subito attratto da questo materialecome il vetro ma molto più resistente. E dalle sue caratteristiche particolari perché la resina è un liquido che diventa solido, ...... cupcake e ciambelle ed esponili sul bancone. Che stiano preparando caffè, tè, frappè o ... Con passo, porta i regali sotto gli alberi illuminati. Le lettere sono tante e tante sono ... Leggero, trasparente e resistente come la resina Mettetelo quindi in un’altra ciotola leggermente unta con dell’olio, poi coprite con della pellicola trasparente e lasciate riposare in un luogo caldo per circa un’ora e mezza. Riprendete l’impasto ...Trucco da sposa: come si fa e quanto costa, ma anche i consigli per un trucco sposa fai da te con i prodotti giusti ...