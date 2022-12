(Di sabato 10 dicembre 2022) , in eruzione dal 27 novembre, che continua a riversare lava sul versante nord della montagna sull'isola maggiore dell'arcipelago USA. Il ...

Il Sole 24 ORE

Ledel vulcano Mauna Loa alle Hawaii, in eruzione dal 27 novembre, che continua a riversare lava sul versante nord della montagna sull'isola maggiore dell'arcipelago USA. Il Mauna ...Il telescopio spaziale Hubble, della NASA/ESA, continua a scrutare l'Universo e, anche dopo decenni di, non smette di lasciarci senza fiato . Questa volta ha catturato un particolare ammasso interstellare, di 100 milioni di anni, "raddoppiando" il risultato. Guardate che ... Le spettacolari immagini del vulcano Mauna Loa alle Hawaii - Il Sole 24 ORE Sabato, 10 dicembre 2022 Home > aiTv > Le spettacolari immagini del vulcano Mauna Loa alle Hawaii Roma, 10 dic. (askanews) - Le spettacolari immagini del vulcano Mauna Loa alle Hawaii, in eruzione dal ...Continua il nostro viaggio alla scoperta dell'Universo grazie alle splendide immagini che ci regala il telescopio spaziale Hubble. Stavolta 'raddoppiamo'.