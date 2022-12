Le parole di mister Zanetti al termine di Empoli-Wolverhampton

Riviera Time

Sembra di avere di fronte il dottor Jekyll eHyde: da una parte il difensore dei diritti, ... Una contraddizione scioccante che dimostra come certe ideologie siano finzioni in cui lenon ...A testimoniarlo ci sono ledi Zanetti, che al termine della sfida con la formazione inglese ...di mettersi in mostra e magari guadagnare ancora più spazio nello scacchiere tattico di... Calcio, Imperia-Sestrese: le parole di mister Bocchi all'indomani della sfida Fonte articolo e foto: www.empolifc.com The post La fotogallery di Empoli-Wolverhampton appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA . Leggi ...Queste le parole di mister Fabio Cannavaro nella consueta conferenza pre-gara. Il tecnico ha parlato del prossimo avversario il Cittadella, ma anche della squadra. Queste le sue parole. INFORTUNATI – ...