Le migliori offerte del ministro Nordio | un Black friday di norme che svendono la giustizia italiana

(Di sabato 10 dicembre 2022) di Antonio Di Giovanni IlCarlo, presentando le linee programmatiche del dicastero alla Commissionedel Senato, ha esordito dicendo che la nostrasoffre di infinite criticità e che le intercettazioni sono un inutile spreco di denaro. Probabilmente il, ex magistrato che di intercettazioni ne faceva eccome, non si rende conto, ora, che con il taglio delle spese alle intercettazioni, si rischia un vero e proprio depotenziamento della capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione e della criminalità, due fenomeni teoricamente distinti, ma profondamente connessi. Questa del centrodestra è una concezione del mezzo di ricerca della prova che si rifà a modelli obsoleti e sorpassati, ma che di sicuro sono l’obiettivo attuale per ridurre drasticamente ...

SmartWorld

Come riporta il New York Times , sono subito arrivate per lorodi lavoro da competitor in ... Abbiamo lanciato un bando, selezioniamo i10 giornalisti e insegniamo loro il mestiere". ...Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo lepresenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito . " Vedi lesu Instant Gaming " Migliori Offerte Amazon al 9 dicembre: la classifica dei più venduti della settimana Centouno presenze con la maglia del Bari e il primo gol in carriera in B. È stata una settimana da incorniciare per Mattia Maita, tra i protagonisti della stagione fin qui dei biancorossi.Una sentenza della Corte di Giustizia Europea obbliga il motore di ricerca di Mountain View a rimuovere i link con dati inesatti e informazioni false ...