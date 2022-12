Le lacrime di Cristiano Ronaldo dopo il ko col Marocco | è la fine di un’era

(Di sabato 10 dicembre 2022) Doha –in lacime. Il Portogallo viene sconfitto dalnei quarti di finale e viene eliminato dai Mondiali di Qatar 2022. Le telecamere inseguono CR7 e nel rientro verso gli spogliatoi il 37enne attaccante non riesce a trattenere le: il Mondiale, l’ultimo della carriera, finisce e con l’eliminazione se ne va anche il sogno di alzare la Coppa del Mondo, l’unico trofeo che manca nella bacheca dell’ex giocatore di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Contro ilè partito dalla panchina ed è entrato in campo al 50?. In oltre 40 minuti, CR7 è andato al tiro solo in un’occasione: destro secco, parato dal portiere marocchino Bounou. E’ ladi. (fonte Adnkronos)

