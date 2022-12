Le arachidi fanno ingrassare? Ecco cosa succede al nostro corpo

(Di sabato 10 dicembre 2022) La frutta secca viene naturalmente associata al cosiddetto “fine pasto” anche se risulta compatibile in senso generale anche come snack, e la famiglia della frutta secca risulta essere composta dalla… L'articolo proviene da Puglia24news.

Myfruit.it

Tra gli alimenti ricchi di grassi monoinsaturi possiamo trovare: avocado , olio d'oliva, olio di colza,, mandorle e pistacchi. Gli acidi grassi polinsaturi sono acidi grassi 'essenziali', ...... al suo posto fai uso di erbe e piante aromatiche: arricchiscono di sapore, non tigonfiare e ... 15 - 20 mandorle/ nocciole, 3 cucchiai rasi di, 3 albicocche/fichi secchi/datteri ecc) e ... Cipolle, mele, uva, cavoli, arachidi fanno bene al Dna Proprio così: le arachidi sono sbarcate tra orti e poderi toscani, ma ovunque in Italia il surriscaldamento del clima va ridisegnando la geografia agricola facendo avanzare le colture di frutta ...Dalle pagine del Corriere Franco Berrino spiega come i prodotti vegetali modificano la nostra impronta genetica. In meglio ...