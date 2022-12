Lazio | Milinkovic | Lotito attende una risposta da Kezman Sarri intanto lo convoca per la Turchia

Non sprizzerà di gioiaper quanto fatto sul campo, ecco perché Sarri lo ha convinto a partire lunedì con la squadra per il mini ritiro turco al Tui Blue Side in provincia di Antalya. Il ...Nel mini ritiro ci sarà anche- Savic , nonostante sia tornato acciaccato e deluso dall'... quanta voglia ha di sentirsi ancora parte del progettodopo che Sarri gli ha ritagliato un ...[themoneytizer id=”99064-6] La società biancoceleste lancia la Lazio Christmas Box, acquistabile fino alle ore 18 del 24 dicembre: si tratta di un mini abbonamento per le prime 5 partite in casa del ...La Lazio si prepara alle due amichevoli della prossima settimana in Turchia da cui Sarri si aspetta le prime risposte sullo stato di salute della sua squadra e sulla condizione di qualche singolo Quan ...