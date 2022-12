Lavoravano in nero | chiuso un pub nel Reatino

Leggi su sabinaonline

RIETI – Nella giornata di ieri, personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti, in collaborazione con il locale N.I.L, ha effettuato un controllo di un pub del centro storico del capoluogo, riscontrando irregolarità nei contratti di lavoro. In particolare, 2 dei 5 dipendenti presenti al momento dell'accesso sono risultati impiegati in. Nei confronti del titolare sono state elevate, pertanto, sanzioni amministrative per 7.900 euro ed è stata disposta la sospensione dell'attività commerciale. È in corso di verifica, con l'Amministrazione comunale, la regolarità dell'occupazione del suolo pubblico per i tavoli all'aperto.