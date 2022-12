“La squadra ha fatto la partita che doveva fare senza mai rischiare niente  Rimane il rammarico per non averla vinta ma anche la certezza di aver fatto quello che dovevamo  Oggi l’episodio ci ha girato contro”

Sky Sport

Con i Gunners , però, Dibu Martinez non ha mai la possibilità di affermarsi in prima: in 8 ... Avrebberomeglio a tacere". E poi, sui 10 minuti di recupero condotti dall'arbitro: "ha dato ......ha ottenuto dapprima l'accesso alla fase serale del programma entrando a far parte delladi ... Luigi Strangis, il dolorosissimo addio: 'Proteggimi come hai sempre' Lo scorso settembre è ... Mondiali, quali nazionali fanno più gol La classifica Il Sudtirol è una squadra scorbutica e prima di aver perso contro il Genoa aveva fatto risultati importantissimi, hanno diverse qualità. Capanni non sta bene, ha un po’ di febbre, non verrà con noi.La GeVi Napoli, dopo il k.o. di Brescia, torna al PalaBarbuto per ospitare la Dolomiti Energia Trentino, reduce dal successo interno contro Pesaro in campionato e dalla sconfitta di Podgorica ...