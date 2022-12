La Salernitana cade contro il Fenerbahce | il tabellino dell’amichevole

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ildi. L’amichevole di Antalya sorride alla squadra turca che vince 2-0 grazie ai gol di Kahveci (34?), King (58?) e al rigore di Batshuayi (91?). Niente da fare per gli uomini di Nicola, che perde per infortunio anche Maggiore, dopo aver già perso ieri Sepe. L’unico a rendersi pericoloso per i granata è Bradaric con un sinistro da fuori area che impegna Irfar Can nel primo tempo. Il: E. Irfar Can, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Ismail, Lincoln, Irfar Can, King, Serdar D. A disp: Ertugrul, Dogukan, Lemos, Yigit, Yusuf, Arao, Isak, Crespo, Mert, Zajc, Bruma, Rossi, Batshuayi. All: Jorge Jesus.(3-5-2): Fiorillo (45? Micai); Daniliuc (45? Motoc), Lovato (45? Radovanovic), Fazio (45? Pirola); Sambia (45? ...