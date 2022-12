Il Foglio

Una bellezza quasi sconosciuta che, a nostra insaputa e in maniera, ha trasformato le ... In un salto lontano nel tempo l'autore, sin dalle prime pagine,il lettore in un mondo rispetto ......di compiere la Grande Opera e sparì per sempre passando da quella. Il Marchese vi trovò al mattino un mucchietto di pagliuzze d'oro purissimo a testimoniare l'avvenuta trasmutazione... La Porta alchemica all’Esquilino, dove storia e magia si fondono Non male sarebbe guidare per mano i turisti alla scoperta di un mondo ctonio, magari bizzarro ma che pure costituisce patrimonio culturale e storico della città. A partire dall'Esquilino ...