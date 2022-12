(Di sabato 10 dicembre 2022) Le regole ci sono: valgono per noi, come per gli Stati. Sbaglia chi continua a tentare di aggirarle

la Repubblica

Soccorritore sulle navi da cinque anni, presidente di Sos Mediterranée Italia, Alessandro Porro per la prossima missione sarà a bordo della. La pietra dello scandalo nei rapporti fra ...Il braccio di ferro resta, anche perche' dallo scontro sullain poi, Macron e Meloni non hanno ancora avuto un incontro 'chiarificatore'. A provare a metterci una pezza ci pensa Antonio ... “La Ocean Viking pronta a salpare stavolta però non ci faremo mandare via” "Torneremo in mare con l'animo della necessità, perché è evidente che del soccorso in mare ci sia ancora bisogno". Soccorritore sulle navi da cinque anni, presidente di Sos Mediterranée Italia, Alessa ...Il fatto che dalle parti dell’Eliseo sono convinti che “il governo più a destra nella storia d’Italia dopo Benito Mussolini” rappresenti,un “cancro” che se non isolato e combattuto a tempo, rischia di ...