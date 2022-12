La galassia dei movimenti neomonarchici d’Europa

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tra le venticinque persone fermate nella enorme retata della polizia tedesca e accusate di complottare per prendere il potere in Germania ci sono membri dell’esercito tedesco, una ex parlamentare del partito di estrema destra AfD e il loro leader, un tale Heinrich XIII, un settantunenne discendente di una famiglia nobile che nel dodicesimo secolo governò una parte della Germania orientale. Il piano del Movimento dei cittadini del Reich (Reichsbürgerbewegung) andava oltre la sovversione del potere: volevano organizzare un colpo di Stato che spazzasse via il concetto stesso di Repubblica Federale Tedesca, da loro mai riconosciuta, per restaurare la monarchia sul modello del Secondo Reich istituito nel 1871 dal Kaiser Guglielmo I e caduto definitivamente nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. La preoccupazione principale delle autorità riguardava i mezzi di cui ...