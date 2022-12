La filosofia a teatro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Situazione singolare, la recensione ad una recensione: premessa ad una mise en abyme, che non è altro che un mettere in scena. Come ogni produzione anche quella dell’abisso finisce infatti col saturare quel che apre. Di qui l’effetto comico, che non manca mai se l’abisso non è sufficiente. Così nei cartelloni pubblicitari dell’avena Quaker, in cui si vede – lo ricorda Aldous Huxley nel “romanzo di idee” per eccellenza, “Punto contro punto” – “un quacchero che tiene una scatola d’avena sulla quale si nota l’immagine d’un altro quacchero che regge un’altra scatola d’avena, sulla quale, ecc.” Si crede d’assistere all’affermazione dell’Altro, ma si tratta soltanto della preservazione dell’identico. Analogo è il gioco della dialettica, di quello “spirito di contraddizione regolato e metodicamente coltivato, insito in ogni uomo” – secondo l’Hegel convitato di Goethe, registrato da ...