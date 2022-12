La Fifa apre un' inchiesta su Argentina-Olanda

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ore 16,55 - Sotto osservazione soprattutto i comportamenti dei giocatori argentini e la rissa che si è scatenata nel finale Laha aperto una procedura contro l’per quanto accaduto nel corso della partita contro l’nei quarti di finale del Mondiale. L'ipotesi di infrazione è comportamento scorretto dei giocatori e della panchina con anche possibili sanzioni Sono due i procedimenti aperti, uno contro l’, per cattiva condotta di giocatori e funzionari e per l’ordine e la sicurezza nelle partite, ed uno contro l’, sempre per cattiva condotta di giocatori e funzionari.

Olanda - Argentina: ora laun doppio procedimento . Olanda - Argentina: la maxirissa nel finale del match. Il primo momento di grande tensione arriva nel finale di partita. Leandro Paredes ...Il procedimento disciplinare della: sanzioni in arrivo Il procedimento dellanei confronti dei due calciatori Paredes e Messi potrebbe riguardare la possibile violazione degli articoli 12 ...Come riferito dal quotidiano Marca, la FIFA ha deciso di aprire due procedimenti nei confronti della Federcalcio argentina e di quella olandese, per i fatti accaduti durante e dopo ...La Disciplinare della Federcalcio internazionale potrebbe sanzionare le due Federazioni DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Non si placano le polemiche ...