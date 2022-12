La festa sulla nave dei migranti dopo l' ok allo sbarco in Italia | VIDEO

(Di sabato 10 dicembre 2022) È attesa a Salerno laGeo Barents di Medici senza frontiere, con a bordo 248tratti in salvo in più interventi di soccorso. L'arrivo è previsto per domani mattina, l'11 dicembre intorno alle 7, secondo quanto rende noto la Ong. Pronta la macchina dell'accoglienza,l'assegnazione di ieri dell'approdo campano quale porto sicuro. Oltre al supporto della polizia municipale e della Protezione civile, il Comune con il settore delle Politiche social prenderà in carico i minori non accompagnati. Si attende, infatti, l'arrivo di circa 80 minori che, grazie alla sinergia tra Comune e Prefettura, hanno già trovato casa prima ancora di sbarcare. Il Comune di Salerno ospiterà, grazie alla propria rete di accoglienza, circa 20 minori mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale ...

