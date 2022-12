La Croazia come manifesto del senso dello sport. Il dolore del Brasile

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Giuseppe Dai quarti di finale volevamo lo spettacolo e volevamo le sciabole: siamo stati accontentati. Due partite di emozioni violentissime, ribaltoni, rinascite incredibili e tracolli inspiegabili. Manca solo il piatto forte del martedì sera, un-Argentina che ci sarebbe statoil ca(l)cio sui maccheroni. Ma possiamo dirci ampiamente soddisfatti, che dici? Fulvio Dico che possono anche esserci altre sorprese, ma una giornata così è quasi irripetibile: sembrava non finire mai. È l'esatta continuazione di una fase a gironi spettacolare e di ottavi belli da vedere. Il finale di Argentina-Olanda, che sembrava ...

