La Croazia ci ha liberato dalla retorica del calcio bailado

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ancora sbronzo per la vittoria della, che ci hadel-giocato-divertendosi estucchevole danza del piccione, ribadisco che l’Inghilterra vincerà il Mondiale, ma questa sera è molto probabile che perda contro la Francia. I mangiarane sono più forti, e noi abbiamo detto troppe volte che sappiamo come fermare Mbappé.nostra abbiamo un allenatore che nonostante lo sguardo vacuo sa il fatto suo, è riuscito a gestire i giocatori, riconoscere i propri errori e infondere calma in una Nazionale che da sempre gioca con i fantasmi del passato sulle spalle. Il giorno che smetterà di farli inginocchiare per i neri prima delle partite – con effetti grotteschi tipo nella partita contro il Senegal, con gli avversari, tutti neri, in ...