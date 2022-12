La crisi economica si ritorce sul Natale | giù le spese per i regali

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Al via lo shopping deidiper più di un italiano su due (55 per cento) che attende le ultime due settimane per fare gli acquisti. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè che evidenzia come nonostante lae le iniziative promozionali di novembre, a partire dal Black Friday, resiste uno zoccolo duro di «tradizionalisti» che inizia a scegliere i doni dopo l'Immacolata. Complessivamente la spesa degli italiani per isarà quest'anno di 177 euro a testa, in calo del 7% rispetto allo scorso anno, a causa principalmente della, con l'aumento dell'inflazione e i rincari in bolletta legati alla guerra in Ucraina. Gli italiani per una maggioranza del 42% conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il ...