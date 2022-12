(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Il valore dellain? Nel quinquennio 2017-2021, gli illeciti accertati contro lavalgono da soli circa 34, per una media di 7l'. Sono i dati raccolti dalla Guardia di Finanza e diffusi nella prima decade dello scorso ottobre, che svelano l'enorme emorragia di denaro pubblico che passa attraverso figure di diverso ordine e grado: faccendieri, tangenti, imprese infiltrate, appalti manipolati, spese previdenziali e sanitarie gonfiate e una fitta rete di funzionari pubblici che si prestano. Soldi però solo in parte recuperati, per un valore di appena poco superiore ai 2. In occasione della giornata mondiale dell'Onu dedicata al contrasto alla, tornano sotto ...

AGI - Agenzia Italia

... da ieri nel mirino della polizia belga per una inchiesta su un presunto giro dilegato ... entrambe arrestate a Bergamobase di un mandato di cattura internazionale Nel comunicato ...A Strasburgo è andato in scena un dibattitosituazione dei diritti umani e dei lavoratori in ... Li maltrattano e accusano dichiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma ... La corruzione sulla spesa pubblica in Italia costa 7 miliardi l'anno Nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione legata al Qatar, in serata è stata fermata dalla polizia belga anche la vice presidente greca dell’Europarlamento, la socialista Eva Kaili. È… ...C’è anche Francesco Giorgi, assistente accreditato dell’europarlamentare Pd campano Andrea Cozzolino, tra i quattro italiani indagati a Bruxelles nell’ambito dell’inchiesta sul presunto caso di ...