La confessione di Fedez alla finale di X Factor | «Ho fumato una canna con i Tropea» E scoppia l’ironia social – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) «Io ormai mi sento parte dei. Posso dire una cosa? Mia moglie e mia madre mi uccideranno, una volta io e ici siamo fumati unainsieme». Sono le parole dia Xdopo l’esibizionedella band che ha chiuso al quarto posto. Unaquella dell’8 dicembre, in linea con la previsione di Francesca Michielin che l’aveva preannunciato: c’era da aspettarsi una festa. E così è stato, almeno al tavolo dei giudici. «Stiamo bevendo dell’ottimo vodka-lemon», ha rivelato il rapper in una sua direttadi ieri sera, inquadrando Rkomi e il bicchiere di alcol che aveva davanti. Parole che non sono passate inosservate agli utenti che hanno messo in evidenza come i due giudici sembrassero un po’ alticci. Ma a scatenare le ...