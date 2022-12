Kiev | ' Le lacrime del Papa per la guerra sono arrivate nel cuore degli ucraini'

Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba incontrando aun gruppo di giornalisti al seguito della missione organizzata dall'ambasciata ucraina presso la Santa Sede. "...Il governo diguarda con favore ad un possibile ruolo della Santa Sede in una futura trattativa di pace ma "... Noi non accettiamo questo" (...) Ucraina, il ministro Kuleba: lee le parole ...Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha parlato del Papa e di come la sua commozione abbia colpito l'Ucraina ...“La triste verità è che non è ancora arrivato il momento per la mediazione e la ragione è il presidente Putin. Se vuoi la pace, non mandi missili ogni settimana per distruggere le nostre infrastruttur ...