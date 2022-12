Karsdorp-Juventus | si complica l’affare | la richiesta della Roma è inaccettabile

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lanon sembra poter chiudere; lasembra essere veramente alta. LaPresseNella prima parte di stagione abbiamo assistito ad una clamoroso sfuriata di Mourinho; lo Special One, dopo la trasferta di Reggio Emilia in casa del Sassuolo, ha accusato un giocatore di tradimento chiedendogli di cambiare squadra nel mercato di gennaio. Stiamo parlando di, reo di aver sbagliato atteggiamento in occasione del gol del pareggio; sul giocatore si è fatta avanti lama la trattativa rischia di non andare in porto. Cerchiamo di capire perché. Come abbiamo detto, laper gennaio sembra aver messonel mirino; il terzino olandese, per il nuovo sistema di ...