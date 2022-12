Juve | difesa al Max | riecco i brasiliani | Allegri riabbraccia il suo bunker

Tutto Juve

Non a caso, proprio come ai tempi degli scudetti in serie, la squadra di Allegri è tornata ad avere la migliordella Serie A: appena 7 reti subite nelle prime 15 giornate. L'arma per la ...... impegnato solamente nelladei due canditati Schlein e Bonaccini e dei rispettivi ... Inchiesta, il club esposto a sanzioni, limitazioni o addirittura esclusioni. INCHIOSTRO SPRECATO Rita ... Gazzetta - Juve, difesa al Max Duello per Smalling: Juve e Inter ci provano A gennaio il mercato della Juve sarà di contenimento. La difesa è uno dei reparti in cui il club dovrà intervenire. I bianconeri da tempo studiano la situa ...L’eliminazione del Brasile al Mondiale per mano della Croazia permette alla Juventus di recuperare Danilo, Bremer e Alex Sandro prima del previsto. Per Allegri crescono così le possibilità di ...