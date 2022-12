Jonathan Rea | moto competitiva nel 2023? Risponde Kawasaki

(Di sabato 10 dicembre 2022) Due anni senza titolo di campione del mondo dopo sei anni da dominatore assoluto della Superbike. Due stagioni che lanon riesce a salire sul tetto del Pianeta dopo aver visto Yamaha e Ducati, nel 2021 e nel 2022, emergere come vincitrici dopo tanti anni di digiuno. Nella prossima annata, però, la leggenda vivente della SBK vuole tornare a vincere nella “sua” categoria con unache dovrà essere certamente all’altezza delle rivali. A rassicurareRea ci ha pensato Guim Roda, team manager della Casa giapponese in verde. CheavràRea nella prossima stagione? Parla il team manager diGuim Roda “Abbiamo faticato un po’ più degli altri – ammette Guim Roda, team manager della, parlando della nuova ...

Una riflessione anche sui colleghi che gli hanno conteso il titolo in Superbike: 'per me è il miglior pilota di sempre della Superbike, Toprak Razgatlioglu uno con molto talento che sta ...Il suo debutto risale al 1998, quando diresse il documentario The Farm: Angola, USA con... Non mancano poi le accuse di razzismo nei confronti della corona,di aver mancato di rispetto più ...A rassicurare Jonathan Rea ci ha pensato Guim Roda, team manager della Casa giapponese in verde. Che moto avrà Jonathan Rea nella prossima stagione Parla il team manager di Kawasaki Guim Roda ...SBK: L’australiano fa il punto sui protagonisti presenti e futuri della WorldSBK: “Bautista è un bel personaggio, Rea un pilota che mi è sempre piaciuto aiutare e veder vincere. Auguro tutto il meglio ...