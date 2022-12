(Di sabato 10 dicembre 2022)(NAPOLI) (ITALPRESS) – “Sull’Isola disisenza sosta per avere, nel più breve tempo possibile, una mappatura completa deiarrecati dfrana del 26 novembre e della persistenza del rischio idrogeologico entro il perimetro della cosiddetta zona rossa”. Lo afferma in una nota Nello, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, dopo avere fatto il punto con il commissario governativo Giovanni Legnini.“Dare dignitoso alloggio alle famiglie sfollate, rimuovere e stoccare il fango che ha invaso l’abitato, monitorare costantemente il rischio frane, sono i principali obiettivi ai qualila Struttura tecnica del commissario, impegnata in perfetta sintonia con il prefetto di Napoli, la Regione ed i sindaci dell’Isola, ...

TuttOggi

(NAPOLI) " "Sull'Isola disi lavora senza sosta per avere, nel più breve tempo possibile, una mappatura completa dei ... Lo afferma in una nota Nello, ministro per la Protezione ...(NAPOLI) - "Sull'Isola disi lavora senza sosta per avere, nel più breve tempo possibile, una mappatura completa dei ... Lo afferma in una nota Nello, ministro per la Protezione ... Ischia, Musumeci “Si lavora alla ricognizione dei danni” ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS ... Lo afferma in una nota Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, dopo avere fatto il punto con il commissario governativo Giovanni ...Ancora non arriva il decreto del presidente del Consiglio (dpcm) che sblocca 2 miliardi di euro di opere in vista dell’anno giubilare del 2025: la premier ...