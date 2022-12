Investiti | un morto a Lucugnano | una ferita grave a Terlizzi Il pedone travolto nel Salento era un medico | si cerca l' automobilista nel barese

quotidianodipuglia.it

... cioè, andare a Dubai per parlare direttamente con chi ha gestito i soldi da loro, con la ... Boy in the Box ha un nome: dopo 65 anni rivelata l'identità del bimbo trovatoin una scatola...ha incuriosito ma anche preoccupato per il timore che gli animali potressero essereda un ... il 13enne di Plodiodomenica pomeriggio in un incidente stradale a Borgo San Dalmazzo. La ... Ennesima tragedia sulla Statale 275, un medico morto investito Un'altra tragedia lungo la Statale 275, nel territorio comunale di Lucugnano. Un uomo di 70 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Per lui, un medico ...Non ce l'ha fatta Isolina Cavaliere, la 91enne investita da un'auto nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre 2022 in via Rivera ad Almese, poco distante dalla sua abitazione. Il suo cuore ha cessa ...