Inghilterra-Francia | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022) Soltanto tre partite dividono le squadre dalla vittoria finale.è lo scontro tra i vice-campioni d’Europa ed i campioni del Mondo in carica.è anche uno scontro di culture, di rievocazioni storiche, di battaglie sulle rive della Manica e di potenze europee. Gli inglesi hanno agilmente superato l’ostacolo Senegal degli ottavi, col primo gol mondiale di Harry Kane. Anche laha passeggiato contro la Polonia, trascinati da un Mbappè in formato pallone d’oro, data l’assenza del vincitore, Benzema, fuori per infortunio. Entrambe le squadre stanno riscattando un momento no, culminato con i gironi di Nations League che ha visto l’retrocessa e laterza a +1 sulla retrocessione. Alle 20.45 le due squadre si ...