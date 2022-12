Infortunio clamoroso per Neuer | “Frattura alla gamba sugli sci” Stagione finita

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il portiere della Germania e del Bayern Monaco era in vacanza con la sua famiglia in questi giorni in attesa della ripresa degli allenamenti

Neuer, si infortuna sciando: stagione finita! Il 36enne portiere del Bayern Monaco, ...nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar patita con la sua Germania arriva anche un graveper ...Dopo l'amara eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar patita con la sua Germania arriva anche un graveper Manuel Neuer , 36enne portiere del Bayern Monaco che chiude così in anticipo la sua ...Il portiere della Germania e del Bayern Monaco era in vacanza con la sua famiglia in questi giorni in attesa della ripresa degli allenamenti ...Infortunio leggendario per un top assoluto: stagione finita per un assoluto protagonista del calcio europeo, la dinamica è grottesca ...