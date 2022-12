Influenza australiana 2022 | Pregliasco | “Colpirà oltre 10 milioni di italiani”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’-2023 corre veloce lungo una curva che vola alto, molto sopra rispetto a quelle di tutte le precedenti monitorate finora dai medici sentinella della rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto superiore di sanità. Una “stagione sicuramente florida, da record”, che costringe gli esperti a correggere al rialzo le previsioni iniziali: se in principio le stime parlavano di un bilancio finale pari a 6-7dicolpiti, adesso “possiamo attendercene almeno 10, ma potrebbero essere di più in funzione dell’andamento meteorologico – spiega all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio– ossia se l’inverno sarà freddo e le temperature si manterranno basse per più tempo. E’ ...

