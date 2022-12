Incubo influenza | per Natale si mette male

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dal Covid all'. Cambia il virus, l'emergenza non è paragonabile, ma centinaia di migliaia di italiani si ritrovano a letto con la febbre e altri sintomi. «La situazione epidemica dell'sta peggiorando - spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici - l'epidemia è in fortissima ascesa, il picco non è stato raggiunto e ci aspettiamo che si raggiungerà intorno ao dopo. Ma siamo già a livelli che realmente non ci aspettavamo, almeno per questo periodo. Questo significa che un bel po' di gente starà a letto nel periodo delle feste» sottolinea all'Adnkronos Salute il medico. «L'unica maniera per poter evitare» di finire nella rete dei virus stagionali «rimane la vaccinazione. L'altra misura è usare il più possibile la mascherina» spiega ancora Anelli, che fa il punto su ...

S&H Magazine

... al rientro insieme a Teodosic (squalifica ridotta) e Shengelia (fuori Belinelli per), la ... Per l'Olympiacos una vittoria facile facile, per Bologna una serata da. Olympiacos: Vezenkov ...Solo un mese fa sembrava che per Emmanuel le speranze di vivere fossero minime. Ma le cure e l'amore della sua amica umana lo stanno tirando fuori dall'dell'aviaria. Protagonista di questa storia che sembra avere un lieto fine è un emu, diventato una star su TikTok grazie alla sua grande personalità e ai divertenti siparietti ... Ritorna l’incubo dell’influenza aviaria, è in corso l’epidemia più grande mai registrata in Europa Dal Covid all'influenza. Cambia il virus, l'emergenza non è paragonabile, ma centinaia di migliaia di italiani si ritrovano a letto ...Colpiti in particolare i bambini, ma sono molte le categorie a rischio: quali sono le regioni più colpite in Italia e chi deve fare il vaccino antinfluenzale ...